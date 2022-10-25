Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 152. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni sezonunda da entrikanın dozunu yüksek tutar hale geldi. Ekranlara yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelenler, başta Doğan olmak üzere herkesi biraz şaşkına çevirdi. Peki, Yasak Elma dizisi 151. (son) bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi 152. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Medyapım imzası ile 6 sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni sezonuna da bomba gibi başlamış bulunuyor. Reytinglerde hala zirveye oynayan Yasak Elma dizisi, bu sezon Murat Aygen’in canlandırdığı Doğan ile Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız; Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender ve Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Handan karakteri arasındaki çekişmeleri konu alıyor. Sevilen konusu ve beğenilen oyuncu kadrosu ile seyircisini yeni bölümleri hakkında meraklandıran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 151. (Son) Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarından 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 151. bölümü ile seyirci karşısına çıkmış olan Yasak Elma dizisi, seyircisine nefes kesen bir bölüm sundu. Yasak Elma dizisinin 151. bölümünde; bir süredir yurtdışında olan Zeynep, sürpriz bir şekilde geri döndü. Zeynep’in dönüşü ile Yıldız ile Ender’in planları sekteye uğrarken; Ender ve Yıldız, Zeynep’i eşinin yaptıkları hakkında uyarmaya karar verdi. Bunun üzerine Zeynep’i de ikna eden Ender ve Yıldız, karşı bir atağa geçerek, Zeynep’in yeni eşine kumpas kurmaya karar verdi. Ancak, bu kumpas ne Ender’in ne Yıldız’ın ne de Zeynep’in beklediği şekilde sonuçlanmadı.

Yasak Elma Dizisi 152. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

FOX TV ekranlarındaki yerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü yani dün yeni bölümü ile alan Yasak Elma dizisi, 152. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 152. bölümünde; Ender ve Yıldız’ın Zeynep’i de buluşturduğu intikam planında işler umulduğu gibi gitmedi. Bu plandan en büyük zararı alan Yıldız ise, aniden ortadan kayboldu. Yıldız’ın kayıp olması ile Doğan’ın hislerinin ortaya çıkmaya başlaması Yasak Elma dizisindeki tüm ilişki dengelerini bir kez daha değiştirdi. Öte yandan Yasak Elma dizisinin 153. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.