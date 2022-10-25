- 25 Eki 2022 - 16:30

Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 152. Bölüm izle ve Yasak Elma 152. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 152. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 152. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yasak Elma Dizisi 152. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni sezonunda da entrikanın dozunu yüksek tutar hale geldi. Ekranlara yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelenler, başta Doğan olmak üzere herkesi biraz şaşkına çevirdi. Peki, Yasak Elma dizisi 151. (son) bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi 152. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Medyapım imzası ile 6 sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni sezonuna da bomba gibi başlamış bulunuyor. Reytinglerde hala zirveye oynayan Yasak Elma dizisi, bu sezon Murat Aygen’in canlandırdığı Doğan ile Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız; Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender ve Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Handan karakteri arasındaki çekişmeleri konu alıyor. Sevilen konusu ve beğenilen oyuncu kadrosu ile seyircisini yeni bölümleri hakkında meraklandıran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 151. (Son) Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarından 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 151. bölümü ile seyirci karşısına çıkmış olan Yasak Elma dizisi, seyircisine nefes kesen bir bölüm sundu. Yasak Elma dizisinin 151. bölümünde; bir süredir yurtdışında olan Zeynep, sürpriz bir şekilde geri döndü. Zeynep’in dönüşü ile Yıldız ile Ender’in planları sekteye uğrarken; Ender ve Yıldız, Zeynep’i eşinin yaptıkları hakkında uyarmaya karar verdi. Bunun üzerine Zeynep’i de ikna eden Ender ve Yıldız, karşı bir atağa geçerek, Zeynep’in yeni eşine kumpas kurmaya karar verdi. Ancak, bu kumpas ne Ender’in ne Yıldız’ın ne de Zeynep’in beklediği şekilde sonuçlanmadı.

Yasak Elma Dizisi 152. (Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Neler Olacak?

FOX TV ekranlarındaki yerini 24 Ekim 2022 Pazartesi günü yani dün yeni bölümü ile alan Yasak Elma dizisi, 152. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 152. bölümünde; Ender ve Yıldız’ın Zeynep’i de buluşturduğu intikam planında işler umulduğu gibi gitmedi. Bu plandan en büyük zararı alan Yıldız ise, aniden ortadan kayboldu. Yıldız’ın kayıp olması ile Doğan’ın hislerinin ortaya çıkmaya başlaması Yasak Elma dizisindeki tüm ilişki dengelerini bir kez daha değiştirdi. Öte yandan Yasak Elma dizisinin 153. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

# Yasak Elma, yasak elma 25 Ekim 2022, yasak elma canlı yayın izle, Yasak Elma canlı izle, yasak elma kesintisiz youtube izle, yasak elma haberleri, Yasak Elma Son Bölüm izle, yasak elma canlı, yasak elma kesintisiz son bölüm, yasak elma youtube, yasak elma kesintisiz izle, yasak elma kesintisiz tam izle, yasak elma izle, yasak elma hangi kanalda, yasak elma son bölüm izle youtube

25 Eki 2022 - 16:30 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalı Çapkını 5. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Star TV Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle! mask
Yalı Çapkını 5. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Star TV Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle!
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Ekim 2022 Kanal D Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Ekim 2022 Kanal D Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 TV8 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 TV8 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalı Çapkını 5. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Star TV Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle! mask
Yalı Çapkını 5. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Star TV Yalı Çapkını Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube Canlı İzle!
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Full İzle! 18 Ekim 2022 ATV Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Ekim 2022 Kanal D Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Ekim 2022 Kanal D Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gecenin Ucunda Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 TV8 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tuzak Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Ekim 2022 TV8 Tuzak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Yalı Çapkın Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikâyesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı! mask
Yalı Çapkın Dizisinin Hattuç Hala'nın Hikâyesi Yürekleri Dağladı! Meğer Yıllar Önce Halis Ağa'yla... Hıçkırıklara Boğdu; Sosyal Medya Yıkıldı!
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Geldi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek; İntihar Edecek... Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler... mask
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Geldi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek; İntihar Edecek... Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler… mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Öpüşme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey…
Yargı Dizisinde İşler Karıştı! Burak’ın Son Cinayeti Önceden İfşa Oldu! Kuyu Cinayeti Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde İşler Karıştı! Burak’ın Son Cinayeti Önceden İfşa Oldu! Kuyu Cinayeti Felaketle Bitecek; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 73. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 52. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 23 Ekim 2022 Teşkilat Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 634. Bölüm Full İzle! 21 Ekim 2022 Arka Sokaklar Yeni Sezon Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL