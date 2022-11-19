- 19 Kas 2022 - 23:28

2014 Yılında Kaybolan Malezya Uçağına Ne Oldu, Bulundu Mu? Esrarengiz Olay Çözüldü Mü?

Ünlü oyuncu Terry O'Quinn, Esrarengiz Kayıplar programında insanlığın en meşhur gizemlerinden bazılarına açıklama arıyor. Kayıp Malezya Havayolları uçağına ne oldu? İşte detaylar...

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Ünlü oyuncu Terry O'Quinn, Esrarengiz Kayıplar programında insanlığın en meşhur gizemlerinden bazılarına açıklama arıyor.

Esrarengiz Olay Çözüldü Mü?

En güçlü teori son dakikalarda bahsedilen pilotun kasıtlı olarak suya iniş yapmasıdır. Çünkü uçağın flap parçasının hasar alma şekli ile açıklanan iniş pozisyonu uçağın dalışta değil, kasıtlı olarak suya iniş yaptığını gösteriyor. Bir kaza veya intihar olsaydı uçak yüksek hızlarda ve yüksek açıda suya dalardı fakat flap parçasındaki hasar...

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Belgeselde eksiler var. Uçağa ait bazı parçalar kıyıya vurulmuş bir şekilde bulundu. Uçak çok büyük ihtimalle kaptan tarafından bilerek okyanusa düşürüldü. Kıyıda parçalar bulunduğu için uçağın suya iniş yapma olasılığı da düşük. Parçalara bakıldığında uçağın sert bir şekilde okyanusa çakıldığı anlaşılıyor. Bu olayla ilgili Nat Geo'nun sular çekilince belgeselinin ilgili bölümünü tavsiye ederim. Daha bilgilendirici olacağı kesin.

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Bence belgeselin sonunda söylendiği gibi en mantıklı teori pilotun uçağın konum gönderen aletlerini kapatıp rotayı değiştirip yolcularla beraber kendisini de ölüme götürmesi. Pilotun uçuş simülatöründe tıpatıp aynı rotanın yer alması tesadüf olamayacak kadar ilginç. Ayrıca havacılık tarihinde mürettebatla birlikte kendini öldüren psikopat pilotların sayısı hiç de az değil. Uçağın enkazının bazı parçaları da bulunmuş.

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19 Kas 2022 - 23:28 - Popüler Haber

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2014 Yılında Kaybolan Malezya Uçağına Ne Oldu? Esrarengiz Olay Çözüldü Mü? mask
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