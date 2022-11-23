Müge Anlı 23 Kasım 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Kasım 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Kasım 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Kasım 2022’ta neler yaşandı?
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Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
23 Kas 2022 - 22:59 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.