Öğretmen Seval EROĞLU'nun 11 Yıl Önce Yaptığı Konuşma Sosyal Medyada Viral Oldu! İnternette Tıklama Rekoru Kırıyor...

18 Mart Çanakkale Zaferini kutlama programında yaptığı konuşma ile gündeme oturan Başpınar İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Seval EROĞLU'nun konuşma görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

18 Mart Hiç böyle yalın anlatılmamıştı. Konuşmayı dinlerken tüyleriniz diken diken olacak.

Seval Öğretmenimizin konuşmasından bir bölüm:

..evet, geldiler, ama ben diyorum ki, gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil.!. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha, bu sefer top yekün geldiler. Gemileriyle, toplarıyla tüfekleriyle geldiler..."

..şimdi soruyum sizlere, Vatan demek, ne demek ? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı ? Yada sınıflarınız da sınırları haritalara çizilmiş her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı ? Ben diyorum ki, değil.. Birileri, bizden önce giden birileri, o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa, canla ödenmişse bedeli, artık adı vatandır..."

..bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize bu nefesi çekiyorsanız bir bir, unutmayın gençler birileri nefesini kaybettiği içindir. Biz bu özgürlüğü yaşıyoruz ve o yüzden ve o yüzden nerden geldiğinizi ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor."