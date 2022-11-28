Esra Erol'da 28 Kasım 2022 Bölüm Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça ATV Canlı İzle! Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Ceylan ve Ramazan’ın düğününe sayılı günler kala ekranlara gelecek olan Esra Erol’da programı, sıcak gelişmeleri ve yeni konuklarıyla ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 28 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 28 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...
Programa başvuran kişilerin her türlü derdine derman olmayı amaçlayan Esra Erol’da programı, her bölümünde gerçek yaşam öyküleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Seyircisini bu hikayeler ile adeta ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programı, ATV ekranlarındaki yerini hafta içi her gün saat 16.20 itibariyle alıyor.
28 Kas 2022 - 13:28 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.