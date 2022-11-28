Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Kasım 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta bir kişiye 50 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki yarışının da tam olarak ortasına geliyor. Bugün 276. bölümü ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanı da yayınlanmış bulunuyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 28 Kasım Pazartesi 276. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Kasım Pazartesi 277. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta beş yeni isim ile mutfağa giren ve yarışmacıları arasındaki tatlı atışmalarıyla seyircisini ekran başına kilitleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, birbirinden lezzetli eller ile yarışmaya devam ediyor. Sevilen yapım Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümleriyse, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.