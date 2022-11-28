Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 28 Kasım 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 50.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 276. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.
Her hafta bir kişiye 50 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki yarışının da tam olarak ortasına geliyor. Bugün 276. bölümü ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölüm fragmanı da yayınlanmış bulunuyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 28 Kasım Pazartesi 276. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Kasım Pazartesi 277. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
Her hafta beş yeni isim ile mutfağa giren ve yarışmacıları arasındaki tatlı atışmalarıyla seyircisini ekran başına kilitleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, birbirinden lezzetli eller ile yarışmaya devam ediyor. Sevilen yapım Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümleriyse, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.
28 Kas 2022 - 13:45 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.