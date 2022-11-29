- 29 Kas 2022 - 10:46

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 Yeni Fragmanı İzle....

Recep İvedik 7 filminin yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu. Şahan Gökbakar tarafından senaryo edilene ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köylü rolüyle izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

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Recep İvedik 7 filminin yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu. Şahan Gökbakar tarafından senaryo edilene ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köylü rolüyle izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak belirlendi. Gösterime girecek kanal ise ücretli kanal olan Disney Plus'ta yayınlanacak.

Recep İvedik 7 Oyuncuları Kimdir?

Şahan Gökbakar’ın başrolü oynadığı filmde, Gökbakar’a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi rol almaktadır.
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29 Kas 2022 - 10:46 - Dizi Fragmanları

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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 Yeni Fragmanı İzle.... mask
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 Yeni Fragmanı İzle....
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