Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 Yeni Fragmanı İzle....
Recep İvedik 7 filminin yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu. Şahan Gökbakar tarafından senaryo edilene ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köylü rolüyle izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
Recep İvedik 7 filminin yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu. Şahan Gökbakar tarafından senaryo edilene ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köylü rolüyle izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?
Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak belirlendi. Gösterime girecek kanal ise ücretli kanal olan Disney Plus'ta yayınlanacak.
Recep İvedik 7 Oyuncuları Kimdir?
Şahan Gökbakar’ın başrolü oynadığı filmde, Gökbakar’a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi rol almaktadır.
29 Kas 2022 - 10:46 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.