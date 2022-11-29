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/ 29 Kas 2022 - 11:00

Portekiz - Uruguay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? İşte Maçın Golleri! Portekiz'in golünü kim attı: Ronaldo mu Bruno Fernandes mi?

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. H Grubu ikinci maçında Uruguay ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 mağlup etti. Portekiz milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı: Ronaldo mu Bruno Fernandes mi? Portekiz'in ikinci golü penaltımıydı. İşte detaylar