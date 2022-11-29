Portekiz - Uruguay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? İşte Maçın Golleri! Portekiz'in golünü kim attı: Ronaldo mu Bruno Fernandes mi?
Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. H Grubu ikinci maçında Uruguay ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 mağlup etti. Portekiz milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı: Ronaldo mu Bruno Fernandes mi? Portekiz'in ikinci golü penaltımıydı. İşte detaylar
Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. H Grubu ikinci maçında Uruguay ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 mağlup etti. Portekiz milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı: Ronaldo mu Bruno Fernandes mi? Portekiz'in ikinci golü penaltımıydı. İşte detaylar...
PORTEKİZ - URUGUAY MAÇININ İKİ GOLÜNÜ KİM ATTI?
Portekiz Uruguay maçı 2-0 olarak sonuçlandı. Maçta atılan goller şu şekilde: Portekiz'in golleri:
54. dakika : Bruno Fernandes
90+3. dakika : Bruno Fernandes
29 Kas 2022 - 11:00 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.