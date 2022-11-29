- 29 Kas 2022 - 11:08

Belçika - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fas Milli Takımı Kazandı, Bürüksel Karıştı! Fas'in gollerini kim attı... İşte Maçın Golleri!

Fas, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. F Grubu ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 yenildi. Fas milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı, İşte detaylar

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Fas, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. F Grubu ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 yenildi. Fas milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı, İşte detaylar

Fas'a sürpriz galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+3. dakikada Zakaria Aboukhlal attı.
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29 Kas 2022 - 11:08 - Spor

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