29 Kas 2022 - 11:08
Belçika - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fas Milli Takımı Kazandı, Bürüksel Karıştı! Fas'in gollerini kim attı... İşte Maçın Golleri!
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. F Grubu ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 yenildi. Fas milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı, İşte detaylar
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmayı garantiledi. F Grubu ikinci maçında Fas ile karşılaşan Portekiz, rakibini 2-0 yenildi. Fas milli takımın ilk golünü Portekiz'in golünü kim attı, İşte detaylar
Fas'a sürpriz galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdelhamid Sabiri ve 90+3. dakikada Zakaria Aboukhlal attı.
# Belçika - Fas maç özeti izle, , Belçika - Fas maç golleri izle, Belçika - Fas maçı kaç kaç bitti, Belçika - Fas maçı golleri kim attı, Belçika - Fas maçı ne oldu, Belçika - Fas maç kavga
29 Kas 2022 - 11:08 - Spor
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.