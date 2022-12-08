Gecenin Ucunda Dizisi 10. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 6 Aralık 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam ekranlarda olacak. Gecenin Ucunda 10. bölüm full izleme linkine ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Gecenin Ucunda 10. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.
Ekranların yeni dizisi olan Gecenin Ucunda, hikayesinde her hafta biraz daha derine inerek, sır perdesini aralamaya başlamış bulunuyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı, şimdiden sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmayı başarıyor! Peki, Gecenin Ucunda dizisi 10. (son) bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi 11. (yeni) bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…
Peride Celal’in ölümsüz eserinden Star TV ekranlarına uyarlanmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, ekim ayının başından bu yana seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. TMC Film ve Âlim Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; dizinin beğenilen uyarlama senaryosunu kaleme Başar Başaran ve Emre Özdür ikilisi alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu bulunan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.
Gecenin Ucunda Dizisi 10. (Son) Bölümde Neler Yaşandı?
Kazım’ın boşanma kararı Macide’nin aklını ve kalbini karıştırır. Kazım Macide’ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez. Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım’a olan aşkını hem kendine hem de Kazım’a itiraf eder. Fakat Nini’nin planı Macide’yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.
Gecenin Ucunda Dizisi 11. Bölüm Fragmanı
08 Ara 2022 - 00:14 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.