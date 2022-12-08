Bir Peri Masalı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 7 Aralık 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Ekranların yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Bir Peri Masalı 11. bölüm full izleme linkine ve 12. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
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Ekranların yeni fenomenlerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisi, yeni haftasında seyirci karşısına çıkaracağı 11. bölüm yayınladı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 11. yeni bölümünde Onur’un şirketteki tüm yetkilerini Ümit’e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen’in onu Onur’dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.
Bir Peri Masalı dizisi 12. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
08 Ara 2022 - 22:33 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.