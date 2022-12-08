Bir Peri Masalı Dizisi 11. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 7 Aralık 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Bir Peri Masalı 11. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların yeni fenomenlerinden biri olan Bir Peri Masalı dizisi, yeni haftasında seyirci karşısına çıkaracağı 11. bölüm yayınladı. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan 11. yeni bölümünde Onur’un şirketteki tüm yetkilerini Ümit’e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen’in onu Onur’dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.

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