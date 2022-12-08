Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 7 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı...

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Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Çöp Adam Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır.