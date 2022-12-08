- 08 Ara 2022 - 08:43

Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 7 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 7 Aralık Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı? 3 Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm İzlenme ve 3. Bölüm Fragman Linki Haberimizde...

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Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Çöp Adam Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Peri’nin hikayesini öğrenmek için kollarını sıvayan Tamer, hiç hesaba katmadığı gerçeklerle karşılaşınca içine sürüklendiği oyun daha da tehlikeli bir hal alır. En güvendiklerinden aldığı darbeyle yaşamla bağı bıçak gibi kesilmişken kendini bir anda Tamer’in gizli dünyasında bulan Peri ise neye uğradığını şaşırmış durumdadır. 

Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
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08 Ara 2022 - 08:43 - Dizi Fragmanları

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