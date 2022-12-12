Tozluyaka Dizisi 24. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Aralık 2022 Tozluyaka 24. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Tozluyaka 24. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizisi Tozluyaka, tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıkacak olan Tozluyaka dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, herkesi şaşkına çevirmiş bulunuyor. Peki, Tozluyaka dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozluyaka dizisi 24. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

NTC Medya imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Tozluyaka dizisi, arkadaşlarının ölümünü araştıran gençlerin sosyal sınıf farkı nedeniyle yaşadıkları sorunları ekranlara taşıyor. Başrollerini Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen gibi iddialı isimlerin paylaştığı Tozluyaka dizisi, her pazar saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Tozluyaka 25.Bölüm Youtube Fragman İzle! TIKLAYINIZ