- 13 Ara 2022 - 16:15

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Full İzle! 12 Aralık 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni yapımlarından olan Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm full izlemek için haber detayında yer alan videoyu açabilirsiniz. Tarihi en iyi şekilde konu alan, Selçuklu ile ilgili her detayı tek tek, ince ince işleyen en büyük prodüksiyonlar arasında yer alan Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 37. Bölüm ile birlikte aksiyona hazır olun. İşte detaylar…

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Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, tarihi konuyu kurgu bir şekilde ekranlara taşımasıyla beğenileri toparlamaya devam ediyor. Yeni bir haftaya da hazırlanmış olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 37. bölümde neler oldu? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Akli Film imzası ile geçtiğimiz sezondan bu yana seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, TRT1 ekranlarından Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde yayınlanıyor. Tarih olarak seyircisini Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden daha da geçmişe götüren Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Selçuklu Devleti’nin temellerinin atıldığı yılları konu alıyor. Başrolünü Barış Arduç’un canlandırdığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her pazartesi saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi 38. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm Fragman İzle


Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini 33. bölümü ile alacak. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan 33. bölüm fragmanına göreyse; Arslan Yusuf, Flora’yı esir alacak. Bunun üzerine Grigor’dan Yınal’ı öldürmesini isteyecek olan Arslan Yusuf’a karşı şahitlik edecek olan Alparslan, Yınal’ın suçsuz olduğunu öğrenecek ve onu kurtarmak için harekete geçecek. Öte yandan Alparslan’ın planı olduğunu bilmeyen Öke’nin hamlesi Yınal’ı bir kez daha tehlikeye atacak.

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13 Ara 2022 - 16:15 - Dizi Fragmanları

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