- 14 Ara 2022 - 16:20

Gecenin Ucunda Dizisi 11. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 13 Aralık 2022 Star TV Gecenin Ucunda Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam ekranlarda olacak. Gecenin Ucunda 11. bölüm full izleme linkine ve 12. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Gecenin Ucunda 11. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni dizisi olan Gecenin Ucunda, hikayesinde her hafta biraz daha derine inerek, sır perdesini aralamaya başlamış bulunuyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı, şimdiden sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmayı başarıyor! Peki, Gecenin Ucunda dizisi 11. (son) bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi 12. (yeni) bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…

Peride Celal’in ölümsüz eserinden Star TV ekranlarına uyarlanmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, ekim ayının başından bu yana seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. TMC Film ve Âlim Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; dizinin beğenilen uyarlama senaryosunu kaleme Başar Başaran ve Emre Özdür ikilisi alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu bulunan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Gecenin Ucunda Dizisi 11. (Son) Bölümde Neler Yaşandı?

Magazin yoluyla yayılan haberler, Macide’nin yalnızlaşmasına neden olur. Kazım Nermin’den, Macide’den özür dilemesini ister. Nermin bu istek karşısında deliye döner. Kendi bildiği tarzda özür dileyecektir. Nermin sosyal medyadan canlı bir yayın açar ve kadınların sinir uçlarına dokunacak bir konuşmayla Kazım’ın isteğini yerine getirir. Nermin’in bu hamlesi ona büyük bir bedel ödetecektir. Nermin yalıdan kovulur ve çıktığı gecekondu mahallesine geri dönmek zorunda kalır.

Gecenin Ucunda Dizisi 12. Bölüm Fragmanı

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14 Ara 2022 - 16:20 - Dizi Fragmanları

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