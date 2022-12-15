- 15 Ara 2022 - 20:13

Çöp Adam 3. Bölüm İzle Tek Parça! 14 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 4. Bölüm Fragmanı...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 14 Aralık Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı? 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm İzlenme ve 4. Bölüm Fragman Linki Haberimizde...

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Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent'in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Çöp Adam Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır. Ablası Ahu’nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin’in Tamer’in sadakatini sorgulamasına neden olur. Tamer’in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin’in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Herkes kaza geçiren Damla’yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir. 

Çöp Adam Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
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15 Ara 2022 - 20:13 - Dizi Fragmanları

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