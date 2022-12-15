Kasaba Doktoru Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 14 Aralık 2022 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 28. Bölüm Fragmanı!

Kasaba Doktoru 27. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Medikal türündeki konusu ile TRT1 ekranlarına kısa bir süre içerisinde alışmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İki ayrı hastanedeki doktorların rekabetinden özel yaşamına kadar pek çok detayını ekranlara taşıyan Kasaba Doktoru dizisi, Dr. Romantic isimli Güney Kore dizisinden uyarlanıyor. Merak ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri, her Çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru 28. Bölüm Fragmanı