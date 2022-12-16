- 16 Ara 2022 - 16:26

Oğuzhan Koç, 2022'yi Hit Şarkısıyla Uğurluyor...

Şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen çıkardığı dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekleyen Oğuzhan Koç, 2022 yılını “Kimseler Bulamasın Bizi” isimli aşk şarkısıyla uğurladı.

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 Oğuzhan Koç'un, ritmik melodileriyle aşka teslim olmayı anlatan, söz ve bestesi Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ortak imzası olan “Kimseler Bulamasın Bizi” Hypers Music etiketi ile müzik severlerle buluştu.

Oğuzhan Koç ‘un bu kışın en çok dinlenen aşk şarkılarından biri olmaya aday şarkının üretim sürecinden kesitlerin de yer aldığı stüdyo günlüğü temalı klibin yönetmenliğini Hypers Production’dan Mali Ergin üstlendi. “Kimseler Bulamasın Bizi” de geleneği bozmayarak Oğuzhan Koç ‘un her şarkısında olduğu gibi çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk sırayı aldı.
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16 Ara 2022 - 16:26 - Magazin

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