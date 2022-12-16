- 16 Ara 2022 - 23:30

Oğuzhan Koç, 2022'yi Hit Şarkısıyla Uğurluyor! İşte Kimseler Bulamasın Bizi Şarkı Sözleri...

Şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen çıkardığı dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekleyen Oğuzhan Koç, 2022 yılını “Kimseler Bulamasın Bizi” isimli aşk şarkısıyla uğurladı.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Oğuzhan Koç'un, ritmik melodileriyle aşka teslim olmayı anlatan, söz ve bestesi Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ortak imzası olan “Kimseler Bulamasın Bizi” Hypers Music etiketi ile müzik severlerle buluştu.

Oğuzhan Koç ‘un bu kışın en çok dinlenen aşk şarkılarından biri olmaya aday şarkının üretim sürecinden kesitlerin de yer aldığı stüdyo günlüğü temalı klibin yönetmenliğini Hypers Production’dan Mali Ergin üstlendi. “Kimseler Bulamasın Bizi” de geleneği bozmayarak Oğuzhan Koç ‘un her şarkısında olduğu gibi çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk sırayı aldı.
# Oğuzhan Koç “Kimseler Bulamasın Bizi”, oğuzhan koç düğün son dakika, oğuzhan koç demet özdemir son dakika, Oğuzhan Koç, 2022'yi Hit Şarkısıyla Uğurluyor...

16 Ara 2022 - 23:30 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun Kalça Dansı Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Bir Anda Ayağa Kalkıp... Twitter Resmen Yıkılıyor! mask
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun Kalça Dansı Yürekleri Hoplattı! “Boyun Kadar Kızın Var!” Bir Anda Ayağa Kalkıp... Twitter Resmen Yıkılıyor!
Ebru Gündeş’in Bu Hali Gözlerinizi Kör Edecek! “Sen Şaka Yapıyorsun!” Hadise’ye Öyle Bir Misilleme Geldi Ki… mask
Ebru Gündeş’in Bu Hali Gözlerinizi Kör Edecek! “Sen Şaka Yapıyorsun!” Hadise’ye Öyle Bir Misilleme Geldi Ki…
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Didem Delen, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü Neden Ayrıldı? Hazar Ergüçlü'den İtiraf Geldi... Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü Neden Ayrıldı? Hazar Ergüçlü'den İtiraf Geldi... Ayrılığının Perde Arkası Karanlık… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni... mask
Aras Bulut İynemli’den Kahreden Haber Geldi! Bige Önal'dan İkinci kez Kesin Ayrıldı! 7 yıllık aşkı bitti! İşte ayrılık nedeni...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 50 Milyonluk Sarayda Yaşıyorlar! Bu eve toplamda 3 Milyon TL harcamışlardı! Hanımın Onayına Sunmuş... mask
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 50 Milyonluk Sarayda Yaşıyorlar! Bu eve toplamda 3 Milyon TL harcamışlardı! Hanımın Onayına Sunmuş...
Flaş TV’nin Yıldızıydı! Herkes Ona “Yalçın Abi!” Diyordu… Son Hali Yıkım Yarattı! Yalçın Çakır Şu An Ne Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Flaş TV’nin Yıldızıydı! Herkes Ona “Yalçın Abi!” Diyordu… Son Hali Yıkım Yarattı! Yalçın Çakır Şu An Ne Yapıyor, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
59'luk Hülya Avşar’ın Yatak Pozu Gözleri Şaşı Yaptı! Avşar Kızı Altına Hiçbir Şey Giymeden Eğilince…Yürekleri hop hop hoplattı “Doğal Afet!” mask
59'luk Hülya Avşar’ın Yatak Pozu Gözleri Şaşı Yaptı! Avşar Kızı Altına Hiçbir Şey Giymeden Eğilince…Yürekleri hop hop hoplattı “Doğal Afet!”
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Süleyman Çakır'ı Belli Oldu! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Ortalığı Kasıp Kavuracak O Kadro... Neler Oluyor? mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Süleyman Çakır'ı Belli Oldu! Necati Şaşmaz’ın Onayından Geçti; Ortalığı Kasıp Kavuracak O Kadro... Neler Oluyor?
O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Heyacan Yarattı! İŞTE Acun Ilıcalı'nın O Bombayı İsimleri; Ebru Şahin, Talat Bulut, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Burcu Özberk, Aslıhan Malbora... mask
O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Heyacan Yarattı! İŞTE Acun Ilıcalı'nın O Bombayı İsimleri; Ebru Şahin, Talat Bulut, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Burcu Özberk, Aslıhan Malbora...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Oğuzhan Koç, 2022'yi Hit Şarkısıyla Uğurluyor... mask
Oğuzhan Koç, 2022'yi Hit Şarkısıyla Uğurluyor...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 4. Bölüm Full İzle! 15 Aralık 2022 Kısmetse Olur 4. Bölüm Youtube İzle! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 4. Bölüm Full İzle! 15 Aralık 2022 Kısmetse Olur 4. Bölüm Youtube İzle! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Balkan Ninnisi Dizisi 21.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 15 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 21.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Balkan Ninnisi 22. Bölüm Fragmanı İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 21.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 15 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 21.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Balkan Ninnisi 22. Bölüm Fragmanı İzle!
Camdaki Kız Dizisi 61.Bölüm Full İzle! 15 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 62. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız Dizisi 61.Bölüm Full İzle! 15 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 62. Bölüm Fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 22. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 15 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23. Bölüm Fragmanı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 22. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 15 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23. Bölüm Fragmanı
Çöp Adam 3. Bölüm Full İzle! 14 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 4. Bölüm Fragmanı... mask
Çöp Adam 3. Bölüm Full İzle! 14 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 4. Bölüm Fragmanı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL