- 22 Ara 2022 - 16:11

Kasaba Doktoru Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 21 Aralık 2022 Kasaba Doktoru Dizisi TRT1 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru Dizisi 29. Bölüm Fragmanı!

TRT1 dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 28. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Kasaba Doktoru 28. Bölüm TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Medikal türündeki konusu ile TRT1 ekranlarına kısa bir süre içerisinde alışmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İki ayrı hastanedeki doktorların rekabetinden özel yaşamına kadar pek çok detayını ekranlara taşıyan Kasaba Doktoru dizisi, Dr. Romantic isimli Güney Kore dizisinden uyarlanıyor. Merak ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri, her Çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru 29. Bölüm Fragmanı 
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22 Ara 2022 - 16:11 - Dizi Fragmanları

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