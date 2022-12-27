- 27 Ara 2022 - 09:30

Yasak Elma 160. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Aralık 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 160. Bölüm izle ve Yasak Elma 161. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 160. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 161. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar...

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Yasak Elma Dizisi 160. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni sezonunda da entrikanın dozunu yüksek tutar hale geldi. Ekranlara yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelenler, başta Doğan olmak üzere herkesi biraz şaşkına çevirdi. Peki, Yasak Elma dizisi 158. (son) bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi 161. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Medyapım imzası ile 6 sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni sezonuna da bomba gibi başlamış bulunuyor. Reytinglerde hala zirveye oynayan Yasak Elma dizisi, bu sezon Murat Aygen’in canlandırdığı Doğan ile Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız; Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender ve Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Handan karakteri arasındaki çekişmeleri konu alıyor. Sevilen konusu ve beğenilen oyuncu kadrosu ile seyircisini yeni bölümleri hakkında meraklandıran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 160. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Yıldız, Doğan’la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender’den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim’le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir...

Yasak Elma Dizisi 161.(Yeni) Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Neler Olacak?

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27 Ara 2022 - 09:30 - Dizi Fragmanları

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