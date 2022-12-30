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/ 30 Ara 2022 - 16:10

Balkan Ninnisi 24.Bölüm Full İzle! 29 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 24.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Balkan Ninnisi 25. Final Bölümü Fragmanı İzle!

TRT 1 ekranlarının yeni başarılı yapımlarından Balkan Ninnisi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yaz dönemi ile birlikte izleyicilerine keyifli anlar yaşatmak isteyen TRT, Balkan Ninnisi dizisi ile oldukça samimi anlara imza atıyor. Sizde Balkan Ninnisi dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linkini merak ediyorsanız işte detaylar...