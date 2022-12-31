İyilik Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 30 Aralık İyilik Dizisi Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 25. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

İyilik Dizisi 25. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, 25 Bölüm Yayınlandı. İyilik dizisinin 25. bölümünde yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor. Peki, İyilik dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 25. bölüm Özeti;

Poyraz'ın ani ölümünün ardından Damla, Koray'ın ölümünden Poyraz'ı sorumlu tutulmasını sağlar ve Poyraz'ın annesi Handan da Neslihan'ı suçlar. Bu sırada, Atilla Neslihan ile evlenme teklifi eder ve Şahika bu teklifi reddeder.

İyilik Dizisi 26. Bölüm Fragman