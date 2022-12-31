İyilik Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 30 Aralık İyilik Dizisi Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 25. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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FOX TV ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisi sezon finali ile dikkatleri çekti. İyilik dizisi 25. bölüm izleme linkine ve 26. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, 25 Bölüm Yayınlandı. İyilik dizisinin 25. bölümünde yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor. Peki, İyilik dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 25. bölüm Özeti;
Poyraz'ın ani ölümünün ardından Damla, Koray'ın ölümünden Poyraz'ı sorumlu tutulmasını sağlar ve Poyraz'ın annesi Handan da Neslihan'ı suçlar. Bu sırada, Atilla Neslihan ile evlenme teklifi eder ve Şahika bu teklifi reddeder.
İyilik Dizisi 26. Bölüm Fragman
31 Ara 2022 - 00:14 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.