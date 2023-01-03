- 03 Oca 2023 - 23:41

Şırnak Gabar'da Petrol Var Mı, Yok Mu? Açılan Kuyular İlk Kez Görüntülendi! Günde Tama Tamına...

Türkiye için önemli bir keşif! Özellikle de petrol piyasalarında mevcut fiyatların yüksek olduğu bir dönemde, bu keşif ülkemiz için ekonomik açıdan büyük bir fırsat olacaktır. Şırnak Gabar'da Petrol Var Mı, Yok Mu? Açılan Kuyular İlk Kez Görüntülendi! Günde Tama Tamına...

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Türkiye için önemli bir keşif! Özellikle de petrol piyasalarında mevcut fiyatların yüksek olduğu bir dönemde, bu keşif ülkemiz için ekonomik açıdan büyük bir fırsat olacaktır.

Milli enerji ve maden politikasının kabul edilmesi, ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamada daha az bağımlı hale gelmesine ve aynı zamanda ulusal endüstrinin güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Özellikle yerli ve milli enerji kaynaklarından yararlanma oranlarının artırılması hedefi, ülkemizin enerji ihtiyacını daha ucuz ve daha kontrollü bir şekilde karşılamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, deniz ve karalarda yapılan keşifler, ülkenizin enerji potansiyelini daha iyi anlamasına ve dolayısıyla daha verimli bir şekilde yönetebilmesine yardımcı olacaktır.

CNN TÜRK Televizyonunda yayınlanan Kayıt adlı program sunucusu Fulya Öztürk önemli başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şırnak'ta  Gabar ‘Şehit Astsubay Esma çevik 1’ petrol kuyularına giderek orada petrol kuyuları ile çalışan mühendisler görüntülendi. Şırnak Gabar'da Petrol Var Mı, Yok Mu? soruna önemli cevaplar verdi.

Tebrikler Fulya Öztürk ve CNN Türk Televizyonuna...

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03 Oca 2023 - 23:41 - Yaşam

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