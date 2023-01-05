Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı...

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Çöp Adam 6. Bölüm Konusu; Tamer, Peri'ye karşı bazı hisleri olduğu halde, Berrin'e de bağlıdır ve bu durum onu bir çıkmaza sürüklemiştir. Ahu, Tamer'in izini sürerken, Tamer de bir çözüm bulmaya çalışmaktadır, ancak olaylar patlayarak durumun içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

Çöp Adam 7. Bölüm Fragmanı