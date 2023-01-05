Çöp Adam 6. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm Fragmanı...
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 28 Aralık Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı? 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 6. Bölüm İzlenme ve 7. Bölüm Fragman Linki Haberimizde...
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Çöp Adam 6. Bölüm Konusu; Tamer, Peri'ye karşı bazı hisleri olduğu halde, Berrin'e de bağlıdır ve bu durum onu bir çıkmaza sürüklemiştir. Ahu, Tamer'in izini sürerken, Tamer de bir çözüm bulmaya çalışmaktadır, ancak olaylar patlayarak durumun içinden çıkılmaz hale gelmektedir.
Çöp Adam 7. Bölüm Fragmanı
05 Oca 2023 - 16:10 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.