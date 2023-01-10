Ömer 1. Bölüm Full İzle! 9 Ocak 2023 Star TV Ömer Dizisi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Ömer Dizisi 2. Bölüm Fragmanı!
Star TV Ekranlarında İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkan 'Ömer' Dizisi Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünü üstlendiği bir aşk hikayesini anlatmakta. Ömer'in babası Reşat karakterini Barış Falay'ın canlandırıyor. Ömer ve Gamze aşklarının karşısına çıkan tüm zorluklarla baş ederken, Ömer'in babası Reşat da bu aşkı onaylamamaktadır. Ömer Dizisi 1. Bölüm Kesintisiz İzle Full İzle! İşte Detaylar...
Ömer 1. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ
Ömer, yaşadığı mahallede cami müezzinliği yaparken aynı zamanda ortaokulda din dersleri vermektedir. İç dünyası zengin ve hümanist bir karakter olarak tarif edilirken, diğer yandan da azimli, dirayetli, cesur ve inatçı bir yapıya sahiptir. Bu tariflerden anlaşıldığı kadarıyla Ömer, bir yandan sakin ve düşünceli bir kişi gibi gözükürken diğer yandan da hedeflerine ulaşmak için cesur bir şekilde hareket edebilecek bir kişiliğe sahiptir.
Ömer ve Gamze karakterleri aşk hikayesi etrafında dönüyor. Ömer'in hayatı, Gamze'nin mahalleye gelişiyle birdenbire değişir ve onunla olan aşkı, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen sürdürmeye çalışır. Bu hikayede Ömer'in aşkı, onun iç dünyasında derin bir yer edinmiş gibi görünüyor ve bu aşkını sürdürmek için tüm zorluklara rağmen mücadele ediyor.
10 Oca 2023 - 00:40 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.