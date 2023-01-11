- 11 Oca 2023 - 00:02

Gecenin Ucunda 14. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 10 Ocak 2023 Star TV Gecenin Ucunda Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Gecenin Ucunda 15. Bölüm Fragman

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Gecenin Ucunda bu akşam ekranlarda olacak. Gecenin Ucunda 14. bölüm full izleme linkine ve 15. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Gecenin Ucunda 14. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni dizisi olan Gecenin Ucunda, hikayesinde her hafta biraz daha derine inerek, sır perdesini aralamaya başlamış bulunuyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek olan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı, şimdiden sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmayı başarıyor! Peki, Gecenin Ucunda dizisi 14. (son) bölümde neler yaşandı? Gecenin Ucunda dizisi 15. (yeni) bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, detaylar…

Peride Celal’in ölümsüz eserinden Star TV ekranlarına uyarlanmaya devam eden Gecenin Ucunda dizisi, ekim ayının başından bu yana seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. TMC Film ve Âlim Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; dizinin beğenilen uyarlama senaryosunu kaleme Başar Başaran ve Emre Özdür ikilisi alıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu bulunan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümleri, her Salı saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Gecenin Ucunda 15. Bölüm Fragman

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11 Oca 2023 - 00:02 - Dizi Fragmanları

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