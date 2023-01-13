- 13 Oca 2023 - 20:17

Çöp Adam 7.Bölüm Full İzle! 11 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 11 Ocak Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 7.Bölümde Neler Yaşandı? 8.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 7.Bölüm İzlenme Linki Haberimizde...

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Çöp Adam Dizisi 7. Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Çöp Adam 7.Bölüm Konusu;

Peri’nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir. Peri’nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır. 

Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin’i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu’nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır. Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusu
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13 Oca 2023 - 20:17 - Dizi Fragmanları

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