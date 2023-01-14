İyilik 26.Bölüm Kesintisiz İzle! 14 Ocak 2023 İyilik Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 26. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
FOX TV ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisi sezon finali ile dikkatleri çekti. İyilik dizisi 26. bölüm izleme linkine ve 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, 25 Bölüm Yayınlandı. İyilik dizisinin 26. bölümünde yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor. Peki, İyilik dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 26. bölüm Özeti;
Poyraz'ın ani ölümünün ardından Damla, Koray'ın ölümünden Poyraz'ı sorumlu tutulmasını sağlar ve Poyraz'ın annesi Handan da Neslihan'ı suçlar. Bu sırada, Atilla Neslihan ile evlenme teklifi eder ve Şahika bu teklifi reddeder.
14 Oca 2023 - 16:13 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.