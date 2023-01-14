- 14 Oca 2023 - 16:13

İyilik 26.Bölüm Kesintisiz İzle! 14 Ocak 2023 İyilik Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 26. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisi sezon finali ile dikkatleri çekti. İyilik dizisi 26. bölüm izleme linkine ve 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İyilik Dizisi 26. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, 25 Bölüm Yayınlandı. İyilik dizisinin 26. bölümünde  yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor. Peki, İyilik dizisi 27. bölüm  fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 26. bölüm Özeti;

Poyraz'ın ani ölümünün ardından Damla, Koray'ın ölümünden Poyraz'ı sorumlu tutulmasını sağlar ve Poyraz'ın annesi Handan da Neslihan'ı suçlar. Bu sırada, Atilla Neslihan ile evlenme teklifi eder ve Şahika bu teklifi reddeder.
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14 Oca 2023 - 16:13 - Dizi Fragmanları

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