İyilik 26.Bölüm Kesintisiz İzle! 14 Ocak 2023 İyilik Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İyilik 26. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

İyilik Dizisi 26. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, 25 Bölüm Yayınlandı. İyilik dizisinin 26. bölümünde yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor. Peki, İyilik dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 26. bölüm Özeti;

Poyraz'ın ani ölümünün ardından Damla, Koray'ın ölümünden Poyraz'ı sorumlu tutulmasını sağlar ve Poyraz'ın annesi Handan da Neslihan'ı suçlar. Bu sırada, Atilla Neslihan ile evlenme teklifi eder ve Şahika bu teklifi reddeder.