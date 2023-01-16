Yargı Dizisi 50. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 15 Ocak 2023 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Nefesleri Kesti...

Yargı Dizisi 50. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 50. (son) bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

Yargı Dizisi 50. Bölüm Özeti

15 Ocak'ta yayınlanan bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın boşandıktan sonra ayrı hayatlara geçmesi anlatılıyor. Ancak bir gelinin düğün gününde ortadan kaybolmasıyla ilgili bir davaya karışınca yolları tekrar kesişir. Vaka göründüğünden daha karmaşıktır ve karakterlerin gerçeği ortaya çıkarmak için birlikte çalışması gerekir. Ayrıca Yekta Haluk karakteri kendi durumunda beklenmedik bir destek alır ve bu ona yeni kapılar açar. Merdan ise yeni bir yaşam biçimiyle karşı karşıyadır. Hâlâ kişisel sorunları olsa da Ilgaz ve Ceylin olayı çözmeye ve gerçeği bulmaya kararlıdır. Ancak Ceylin'e gelen bir telefon, olayların gidişatını değiştirir ve daha büyük bir tehlikenin habercisi olur.