- 18 Oca 2023 - 20:15

Taçsız Prenses 2.Bölüm Kesintisiz Tek Parça İzle! 17 Ocak 2023 FOX TV Taçsız Prenses İlk Bölüm İzle Tek Parça! Taçsız Prenses 3. Bölüm Fragman

Fox TV Ekranlarında merakla beklenen yeni dizi 'Taçsız Prenses' ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Masal hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından büyütülmüştür ve annesinin masallarından etkilenmiştir. Ancak, annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla, soğuk ve gerçekçi bir dünyaya dahil olur. İşte Taçsız Prenses 2. Bölüm İzlenme ve 3. Bölüm Fragman Linkleri...

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Taçsız Prenses 2. Bölüm Fox TV İzle! TIKLAYINIZ

Masal'ın en büyük hayali annesinin iyileşmesi ve birlikte yaşamalarıdır. Ancak bu hayali, hain üvey babası Fuat tarafından bozulmaktadır. Masal, annesinin iyileşmesi için mücadele ederken, tüm dünya ona karşı birlik olmuş gibi görünür, ancak yeni sınıf öğretmeni Evgin'in desteğiyle, yılmaz ve mücadelesini sürdürür. Sonunda, annesi Şirin taburcu edilir ve Fuat intikam için geri döner. İzleyiciler merakla, Masal'ın hikayesinin nasıl sonlandığını ve annesine kavuşup kavuşamayacağını bekleyecektir. Peki Masallar gerçek olabilecek mi?

Taçsız Prenses 2.Bölüm Youtube İzle TIKLAYINIZ

Taçsız Prenses Dizisi Konusu Nedir?

Masal hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin tarafından büyütülmüştür ve annesinin masallarından etkilenmiştir. Ancak, annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla, soğuk ve gerçekçi bir dünyaya dahil olur ve bu deneyim sonucu, alabildiğine yırtıcı, hırçın ve her kötülüğü yapabilecek bir kız haline gelir. Bu durum, onun hayatındaki en büyük dönüm noktasıdır ve onun gerçek hayatla yüzleşmek için mücadele etmesine neden olur.

Taçsız Prenses 3. Bölüm Fragman

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18 Oca 2023 - 20:15 - Dizi Fragmanları

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