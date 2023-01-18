- 18 Oca 2023 - 00:24

Üç Kız Kardeş 35.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Fragmanı

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 35. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar...

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Üç kız kardeş Dizisi 35. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçmiş bulunuyor. Bu hafta her şeyin ortaya çıkacağı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın Mine ve Somer’e neler yapacağı ise, dizinin yeni bölüm fragmanıyla yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 35. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Üç kız kardeş dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm özeti şöyle: Türkan, Sevilay'ın ortaklığına bilerek izin verdiği için Rüçhan'ı affedemez. Sevilay, Somer'in itirazlarına rağmen daha kararlıdır. Rüçhan, ortaklık konusunda bir tercih yapması için Türkan'a baskı yapar. Mine, Kiraz aracılığıyla Somer ve Rüçhan ile olan ilişkisini düzeltmeye çalışır. Yeni eviyle birlikte Korman ailesine daha da yakın olacaktır.

Üç Kız Kardeş 36. Bölüm Fragmanı

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18 Oca 2023 - 00:24 - Dizi Fragmanları

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