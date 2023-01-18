Üç Kız Kardeş 35.Bölüm izle Tek Parça! 17 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Fragmanı
Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 35. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar...
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Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçmiş bulunuyor. Bu hafta her şeyin ortaya çıkacağı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın Mine ve Somer’e neler yapacağı ise, dizinin yeni bölüm fragmanıyla yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 35. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
Üç kız kardeş dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm özeti şöyle: Türkan, Sevilay'ın ortaklığına bilerek izin verdiği için Rüçhan'ı affedemez. Sevilay, Somer'in itirazlarına rağmen daha kararlıdır. Rüçhan, ortaklık konusunda bir tercih yapması için Türkan'a baskı yapar. Mine, Kiraz aracılığıyla Somer ve Rüçhan ile olan ilişkisini düzeltmeye çalışır. Yeni eviyle birlikte Korman ailesine daha da yakın olacaktır.
18 Oca 2023 - 20:15 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.