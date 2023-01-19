Çöp Adam 8.Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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Çöp Adam 8.Bölüm Konusu;

Peri'yi kaybetmekten çok korkan Tamer'in onu tekrar bulduğunda aniden ona evlenme teklif eder. Eşi Berrin'e de boşanmak istediğini söyler ve artık evliliğe inanmayan Berrin de kabul eder. Ahu ve Berrin, Peri'nin yalıda kaldığını öğrenince ortalığı karıştırırlar.

Ahu'nun bütün çabalarına rağmen yalıda kalmayı reddeden Berrin, boşanmak için şartlar ileri sürer. Yalıda kendini kabul ettirmeye ve kabul görmeye çalışan Peri birçok zorlukla karşılaşır. Sürpriz bir ziyaretçinin gelişi işleri daha da karıştıracaktır.

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