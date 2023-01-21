- 21 Oca 2023 - 00:54

Çöp Adam 8.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 18 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 18 Ocak Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 8.Bölümde Neler Yaşandı? 9.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 8.Bölüm İzlenme Linki Haberimizde...

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Çöp Adam Dizisi 8.Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Çöp Adam 8.Bölüm Konusu;

Peri'yi kaybetmekten çok korkan Tamer'in onu tekrar bulduğunda aniden ona evlenme teklif eder. Eşi Berrin'e de boşanmak istediğini söyler ve artık evliliğe inanmayan Berrin de kabul eder. Ahu ve Berrin, Peri'nin yalıda kaldığını öğrenince ortalığı karıştırırlar.

Ahu'nun bütün çabalarına rağmen yalıda kalmayı reddeden Berrin, boşanmak için şartlar ileri sürer. Yalıda kendini kabul ettirmeye ve kabul görmeye çalışan Peri birçok zorlukla karşılaşır. Sürpriz bir ziyaretçinin gelişi işleri daha da karıştıracaktır.

Çöp Adam Dizisi 8. Bölüm Özeti! Son Bölümde Neler Oldu?

Dizi, metresi Peri'yi kaybetmekten korkan Tamer adında bir adamın hikayesini anlatıyor. Onu tekrar bulduğunda aniden ona evlenme teklif eder ve eşi Berrin'e boşanmak istediğini söyler. Berrin, evliliğin yürümeyeceğine inanmasa da kabul eder. Ahu ve Berrin, Peri'nin konakta kaldığını öğrenince olay çıkarırlar. Ahu tüm çabalarına rağmen Berrin'i kalmaya ikna edemez ve boşanmak için şartlar koyar. Peri, konaktaki herkesin kabulünü ve sevgisini kazanmaya çalışır ama bu kolay olmayacaktır. Her şey karmakarışıkken konağa sürpriz bir misafir gelince işler daha da karışır.

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21 Oca 2023 - 00:54 - Dizi Fragmanları

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