- 19 Oca 2023 - 00:24

Sıfırıncı Gün 4.Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 4.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Fragmanı

TV8 Ekranlarında Çarşamba Günleri Yayınlanacak Olan Sıfırıncı Gün 18 Ocak 2023 4.Bölüm ve 5.(yeni) Bölüm Fragmanına Haberimizden Ulaşabilirsiniz...

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Sıfırıncı Gün 4.Bölüm TV8 İzle TIKLAYINIZ!

28 Aralık 2022 Çarşamba günü TV8 Ekranlarında seyircisiyle buluşan büyük seyirci kitlesi yakalayacağı tahmin edilen dizisinin kadrosu ise oldukça iddialı. Heyecan Dolu Sıfırıncı Gün 4. Bölümünde Ne Oldu? ' 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hikaye, bir polis ekibinin bir organize suç grubunu takip etme çabasını anlatıyor. Ekip, Sıfırıncı Gün operasyonunda iki arkadaşını kaybeder ve Fatih Baş Komiser ekip liderliğine geçer. Kadir Amir ise istifa eder fakat operasyonun peşini bırakmaz. Ekip, organize suç lideri Ejder'in peşinde uzun bir takip sürecinden sonra onu bulur ancak operasyon planladıkları gibi gitmez ve Özgür ve Mert sorumluluğu üstlenir. Ekip, küllerinden doğarak intikam almak ve acılarını dindirmek için yeniden bir araya gelir.

Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Fragmanı
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19 Oca 2023 - 00:24 - Dizi Fragmanları

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