Sıfırıncı Gün 4.Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 4.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Fragmanı
TV8 Ekranlarında Çarşamba Günleri Yayınlanacak Olan Sıfırıncı Gün 18 Ocak 2023 4.Bölüm ve 5.(yeni) Bölüm Fragmanına Haberimizden Ulaşabilirsiniz...
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28 Aralık 2022 Çarşamba günü TV8 Ekranlarında seyircisiyle buluşan büyük seyirci kitlesi yakalayacağı tahmin edilen dizisinin kadrosu ise oldukça iddialı. Heyecan Dolu Sıfırıncı Gün 4. Bölümünde Ne Oldu? ' 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Bu hikaye, bir polis ekibinin bir organize suç grubunu takip etme çabasını anlatıyor. Ekip, Sıfırıncı Gün operasyonunda iki arkadaşını kaybeder ve Fatih Baş Komiser ekip liderliğine geçer. Kadir Amir ise istifa eder fakat operasyonun peşini bırakmaz. Ekip, organize suç lideri Ejder'in peşinde uzun bir takip sürecinden sonra onu bulur ancak operasyon planladıkları gibi gitmez ve Özgür ve Mert sorumluluğu üstlenir. Ekip, küllerinden doğarak intikam almak ve acılarını dindirmek için yeniden bir araya gelir.
Sıfırıncı Gün 5.Bölüm Fragmanı
19 Oca 2023 - 00:24 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.