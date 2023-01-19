Hayatımın Şansı 6.Bölüm Full İzle! FOX TV 18 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 7. Bölüm Fragmanı

Hayatımın Şansı 6. Bölüm İzle FOX TV TIKLAYINIZ

18 Ocak Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı 6. Bölüm Konusu;

Havalimanında kaçmak üzere olan kızlarımız, hiç ummadıkları bir yerden darbe yerler... Artık her şey sil baştan başlayacak, kartlar yeniden karılacaktır... Rüzgar ile Yonca yeni kararların arifesinde birbirlerine giderek yakınlaşıyorlardır. Canan ise, Erman ile birlikte Sare’yi almak için girdiği yolda; sadece onu değil tüm karakterlerimizi derinden sarsacak acı bir olaya neden olur...

Hayatımın Şansı 7.Bölüm Fragmanı İzle