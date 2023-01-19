- 19 Oca 2023 - 00:48

Kasaba Doktoru 32.(Final) Bölümü Full İzle TRT1! 18 Ocak 2023 Kasaba Doktoru TRT1 32. (Final) Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 dizilerinden olan Kasaba Doktoru, 32. Final Bölümü İle Son Kez TRT1 Ekranlarında! Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyordu. İşte detaylar...

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Kasaba Doktoru 32. (Final) Bölümü TRT1 İzle! TIKLAYINIZ.

Medikal türündeki konusu ile TRT1 ekranlarına kısa bir süre içerisinde alışmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına Final Bölümü İle izleyici karşısına çıktı. İki ayrı hastanedeki doktorların rekabetinden özel yaşamına kadar pek çok detayını ekranlara taşıyan Kasaba Doktoru dizisi, Dr. Romantic isimli Güney Kore dizisinden uyarlanmıştı.
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19 Oca 2023 - 00:48 - Dizi Fragmanları

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