Al Sancak 1.Bölüm Full İzle! 19 Ocak 2023 Alsancak 1. Bölüm Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Al Sancak Dizisi 2.Bölüm Fragmanı!
19 Ocak 'ta İlk bölümü ile TRT Ekranlarında yayınlanan Al Sancak Dizisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Başrollerde Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın Olduğu Dizi nefes kesen sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitledi! Yıldıza Hilal, Bayrağa Kan, Toprağa Can veren Gizli Kahramanlarımızın hikayesini anlatan Al Sancak Dizisi 1.Bölüm İzlenme ve 2.Bölüm Fragman linki Haberimizde...
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyadaki kaos ve terör örgütleriyle mücadeledeki başarılarını anlatan "Alsancak", Enerji zengini bölgelerin terörist grupların kontrolüne geçmesinin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında hedefli operasyonlar gerçekleştiren özel kuvvetler bünyesinde elit timlerin oluşumunu ve ülkeleri güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorlamasını anlatıyor.
20 Oca 2023 - 02:03 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.