- 21 Oca 2023 - 01:02

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26.Bölüm Full İzle! 19 Ocak 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! 27. Bölüm Fragmanı İzle

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26 bölüm full izleme linkine ve 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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Gelsin Hayat Bildigi Gibi 26.Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının yeni sezon yapımlarından birisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu haftaki bölümünün fragmanını da yayınlamış olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Sadi’yi pek çok sürpriz bekliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 26. (son) bölümde neler oldu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 27. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Gelsin Hayat Bildiğin Gibi 26. Bölüm Özeti! Son Bölümde Neler Oldu?

Gelsin Hayat Bildiğin Gibi 26. bölümde Sadi ve Songül, Servet'in konağında mahsur kalırken Yılan ekibi onları kurtarmaya gidiyor. Köşkte silah sesleri duyulurken silahsız Sadi ve Songül bir sonraki hamlelerini düşünürler. Songül, ailesinin katilinden intikam alıp alamayacağını merak etmektedir. Bu sırada Gizem eski mahallesine bambaşka biri olarak döner. Mert'in, hapisten çıktıktan sonra Gizem'i tekrar görmesi, Gizem'e karşı tavrını değiştirir. Mert ve Gizem arasındaki bağ kırılma noktasına gelir ama Araz'dan gelen bir hediye ona yeni bir umut verir. Mert, kız kardeşini Kıvanç'ın düşmanlarından korumak için Kıvanç'ın karşısına çıkar. Kıvanç'ın davranışları daha belirgin bir şekilde değişmeye başlar.

Başlarına gelen sıkıntıları aştıklarını düşünen Sadi, Songül'den gelen telefonla kendisini hiç beklemediği bir adreste bulur. Yaver, patronunun verdiği bir görev için aldığı kılığa bürünerek onu zor durumda bırakacaktır. Sadi, sadece arkadaşlarının değil yaşadıklarının da etkisiyle zor günler geçiren Melek'in yanındadır. Melek, Celal'in sandığı gibi ölmediğini öğrendiğinde ona destek olmak için Sadi Payaslı vardır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26. Bölüm Fragmanı

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21 Oca 2023 - 01:02 - Dizi Fragmanları

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