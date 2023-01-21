İyilik 27.Bölüm (Final) Kesintisiz İzle! 20 Ocak 2023 İyilik Final Bölümü HD Kesintisiz Youtube İzle!
FOX TV ekranlarının iddialı yapımı İyilik dizisi 20 Ocak'ta Son Kez İzleyici Karşısına Çıkıyor. İyilik dizisi 27.Bölüm (Final) Linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından olan İyilik dizisi, Final Bölümü Yayınlandı. İyilik dizisinin Final bölümünde yaşananlar ise, seyirciyi ters köşe etmişe benziyor.
Final Bölümü Özeti;
Neslihan Murat'ı Köşeye sıkıştırır fakat her zaman bir çıkış yolu bulan Murat bu defa sıyrılmayı başarabilecek mi?. Damla Koray'ın kuzeni Sarp'ın şüphelendiği için kendisine yaklaştığını anlamıştır. Damla katil olduğunu kolayca örtbas edemeyeceğini anlayacaktır. Peki Neslihan bu maceranın ardından mutluluğu bulacak ve 'İyilik' Kazanacak mı?
21 Oca 2023 - 00:16 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.