- 26 Oca 2023 - 16:19

Çöp Adam 9.Bölüm Full İzle! 26 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 26 Ocak Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 9.Bölümde Neler Yaşandı? 10.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 9.Bölüm İzlenme Linki Haberimizde...

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Çöp Adam Dizisi 9.Bölüm STAR TV İzle! TIKLAYINIZ.

Çöp Adam 9.Bölüm Konusu;

Damla'yı mutlu etmeye çalışan Berrin ve Tamer, Peri'nin ani müdahalesiyle şaşırırlar ve Peri'den büyük tepki gelir ve Berrin ile Peri arasında ilk büyük kavgaya yol açar. Bu sırada Dilber, Bülent'in kızı olduğunu iddia ederek Meryem'in kafasını karıştırmaktadır ve Aysel, Bülent'in geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peri'nin yaptıkları sonucunda  boşanma konusunda fikrini değiştiren Berrin  Peri'ye meydan okuyarak Tamer'i büyük bir mücadelenin ortasında bırakır.

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26 Oca 2023 - 16:19 - Dizi Fragmanları

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