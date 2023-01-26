Çöp Adam 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 26 Ocak Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 9.Bölümde Neler Yaşandı? 10.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 9.Bölüm İzlenme Linki Haberimizde...
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Çöp Adam 9.Bölüm Konusu;
Damla'yı mutlu etmeye çalışan Berrin ve Tamer, Peri'nin ani müdahalesiyle şaşırırlar ve Peri'den büyük tepki gelir ve Berrin ile Peri arasında ilk büyük kavgaya yol açar. Bu sırada Dilber, Bülent'in kızı olduğunu iddia ederek Meryem'in kafasını karıştırmaktadır ve Aysel, Bülent'in geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peri'nin yaptıkları sonucunda boşanma konusunda fikrini değiştiren Berrin Peri'ye meydan okuyarak Tamer'i büyük bir mücadelenin ortasında bırakır.
26 Oca 2023 - 08:20 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.