Çöp Adam 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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Çöp Adam 9.Bölüm Konusu;

Damla'yı mutlu etmeye çalışan Berrin ve Tamer, Peri'nin ani müdahalesiyle şaşırırlar ve Peri'den büyük tepki gelir ve Berrin ile Peri arasında ilk büyük kavgaya yol açar. Bu sırada Dilber, Bülent'in kızı olduğunu iddia ederek Meryem'in kafasını karıştırmaktadır ve Aysel, Bülent'in geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peri'nin yaptıkları sonucunda boşanma konusunda fikrini değiştiren Berrin Peri'ye meydan okuyarak Tamer'i büyük bir mücadelenin ortasında bırakır.

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