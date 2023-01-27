- 27 Oca 2023 - 09:28

Al Sancak 2.Bölüm Full İzle! 26 Ocak 2023 Alsancak 2. Bölüm Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Al Sancak Dizisi 3.Bölüm Fragmanı!

19 Ocak 'ta İlk bölümü ile TRT Ekranlarında yayınlanan Al Sancak Dizisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Başrollerde Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın Olduğu Dizi nefes kesen sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitledi! Yıldıza Hilal, Bayrağa Kan, Toprağa Can veren Gizli Kahramanlarımızın hikayesini anlatan Al Sancak Dizisi 2.Bölüm İzlenme ve 3.Bölüm Fragman linki Haberimizde...

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Al Sancak 2.Bölüm TRT1 izle! TIKLAYINIZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyadaki kaos ve terör örgütleriyle mücadeledeki başarılarını anlatan "Alsancak", Enerji zengini bölgelerin terörist grupların kontrolüne geçmesinin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında hedefli operasyonlar gerçekleştiren özel kuvvetler bünyesinde elit timlerin oluşumunu ve ülkeleri güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorlamasını anlatıyor.

Al Sancak 3.Bölüm Fragmanı
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27 Oca 2023 - 09:28 - Dizi Fragmanları

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