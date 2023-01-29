- 29 Oca 2023 - 00:22

Dokuz Oğuz 1.Bölüm İzle Full Tek Parça! 28 Ocak 2023 Dokuz Oğuz Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Dokuz Oğuz 2.Bölüm Fragman

Cumartesi Günü FOX TV Ekranlarında İlk bölüm yayınlanan Dokuz Oğuz Dizisi kendilerini dünyanın her yerindeki Türklere yardım etmeye adamış seçkin Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Tokar; tarih boyunca ve dünyada zulme karşı mücadele eden Oğuz Türklerinin adını verdiği Oğuz Timi haksızlığa karşı mücadele edecek ve dünyanın her köşesinde Türkiye'nin saygınlığını koruyacaktır. 1.bölüm izleme linkine ve 2.bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar..

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Dokuz Oğuz 1.Bölüm FOX TV İzle TIKLAYINIZ

1.Bölüm Özeti;

Albay Tomris Toprak, "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"nin kurulması için titizlikle çalışmış ve tim komutanı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve cesur subaylarından Yüzbaşı Batur Karanlık'ı seçmiştir.

Dokuz Oğuz 1.Bölüm Youtube İzle TIKLAYINIZ

Dokuz Oğuz 2.Bölüm Fragman
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29 Oca 2023 - 00:22 - Dizi Fragmanları

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