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/ 29 Oca 2023 - 00:22

Dokuz Oğuz 1.Bölüm İzle Full Tek Parça! 28 Ocak 2023 Dokuz Oğuz Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Dokuz Oğuz 2.Bölüm Fragman

Cumartesi Günü FOX TV Ekranlarında İlk bölüm yayınlanan Dokuz Oğuz Dizisi kendilerini dünyanın her yerindeki Türklere yardım etmeye adamış seçkin Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Tokar; tarih boyunca ve dünyada zulme karşı mücadele eden Oğuz Türklerinin adını verdiği Oğuz Timi haksızlığa karşı mücadele edecek ve dünyanın her köşesinde Türkiye'nin saygınlığını koruyacaktır. 1.bölüm izleme linkine ve 2.bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar..