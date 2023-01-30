Yargı Dizisi 52. Bölüm Full İzle! 29 Ocak 2023 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Nefesleri Kesti...

Yargı Dizisi 52. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 52. (son) bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

Yargı Dizisi 52. Bölüm Özeti

Polis karakolunda meydana gelen bombalı saldırı ve ardından gelen cinayet soruşturmasıyla ilgilenen Ilgaz, "Ölü Gelin" davasında gelinin bombalanması ve öldürülmesinin ardındaki gerçeği arıyor.

Gelinin kocası, gelinin ailesi ve hukuk alanından tanıdık simalar şüphelidir. Ilgaz, Eren ve Ceylin ipuçlarını araştırırken en zoru Aylin'dir. Ilgaz ve Ceylin birbirlerini korumak için bir arada durmak zorundadırlar ve birbirlerine olan gizli aşkları onları büyük bir endişeye sürükler. Ancak tehditler bitmeyecek ve Ilgaz'ın sabrı ciddi şekilde sınanacaktır.