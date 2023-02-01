Üç Kız Kardeş 37.Bölüm Kesintisiz İzle! 31 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 38.Bölüm Fragmanı

Üç kız kardeş Dizisi 37.Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümü için geri sayıma geçmiş bulunuyor. Bu hafta her şeyin ortaya çıkacağı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın Mine ve Somer’e neler yapacağı ise, dizinin yeni bölüm fragmanıyla yavaş yavaş netleşiyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 37. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Üç kız kardeş dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm özeti şöyle:

Somer ve Türkan arasındaki güven bağı, Türkan'ın Sevilay hakkında sakladığı gerçeği keşfetmesi sonucu kopma noktasına geliyor. Nesrin ise Türkan ile yüzleşmek için evine gider ve Sevilay ile ortaklığına tepkisi sert olur. Türkan kendisini savunmak istemiş olsa da Nesrin dinlemez.

Rüçhan Nesrin'e gitmiş ve Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu Somer'in öğrendiğini ona söylemiş. Ayrıca Türkan'ı kötülemiş. Ancak, Mesut'un etkisi sonucu, Rüçhan ve Nesrin arasındaki ilişki sürprizlere açık hale gelmiş. Rüçhan ve Nesrin'in rolleri değiştirince olaylar farklı şekillerde gelişiyor.

Türkan umutlu bir durumda iken, Somer'in yanlış zaman ve yerde bulunması sonucu umutları yerle bir olmuş. Rüçhan'a karşı söylediği sözleri duyan Somer, annesinin ağladığını görünce ona rest çekmiş. Türkan hamile olduğunu açıklamak istemiş olsa da başka bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Üç Kız Kardeş 38. Bölüm Fragmanı Henüz Yayınlanmadı!