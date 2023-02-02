Hayatımın Şansı 8.Bölüm Full İzle! FOX TV 1 Şubat 2023 Hayatımın Şansı 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 9.Bölüm (Fİnal) Fragmanı

Hayatımın Şansı 8. Bölüm İzle FOX TV TIKLAYINIZ

1 Şubat Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı 8. Bölüm Konusu;

Korkusunu anlayan Rüzgar, Yonca'yı teselli etmek ve daha iyi bir gelecek düşünmesini sağlamak için Yonca ve ailesiyle birlikte evinde bir akşam yemeği düzenler. Gecenin sonunda Rüzgar ve Yonca birbirlerine olan aşklarına teslim olurlar.

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