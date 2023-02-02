Hayatımın Şansı 8.Bölüm Full İzle! FOX TV 1 Şubat 2023 Hayatımın Şansı 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 9.Bölüm (Fİnal) Fragmanı
Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı 1 Şubat Çarşamba Günü 8. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hayatımın Şansı Dizisi 8. Bölümde Neler yaşandı? 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Haberimizde Hayatımın Şansı Dizisi 8. Bölüm İzlenme ve 9. Bölüm Fragman İzlenme Linki Haberimizde...
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1 Şubat Çarşamba Günü Yayınlanan Hayatımın Şansı 8. Bölüm Konusu;
Korkusunu anlayan Rüzgar, Yonca'yı teselli etmek ve daha iyi bir gelecek düşünmesini sağlamak için Yonca ve ailesiyle birlikte evinde bir akşam yemeği düzenler. Gecenin sonunda Rüzgar ve Yonca birbirlerine olan aşklarına teslim olurlar.
02 Şub 2023 - 20:24 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.