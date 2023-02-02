Çöp Adam 10.Bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

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Çöp Adam 10.Bölüm Konusu;

Peri, Berrin'in tuzağına düşer ve Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama bu sefer kendine hakim olmayı başarır. Tamer, boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay meydana gelir.

Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem'in onu yata getirmesi ve büyük bir bombanın pimini çekmesi, gerçeği ortaya çıkaran büyük bir yüzleşmeye neden olur. Berrin'in aile krizini yönetmede başı çekmesiyle Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur. Peri'nin yeni planı, ailenin sorunlarını çözmeye çalışan Tamer'i hüsrana uğratınca tüm aile derinden sarsılır.

Çöp Adam Dizisi 10.Bölüm Youtube İzle