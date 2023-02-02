Çöp Adam 10.Bölüm Full İzle! 1 Şubat 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. 1 Şubat Çarşamba Günü Star TV'de Yayınlanan Çöp Adam Dizisi 10.Bölümde Neler Yaşandı? 11.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Çöp Adam Dizisi 10.Bölüm İzlenme Linki Haberimizde...
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Çöp Adam 10.Bölüm Konusu;
Peri, Berrin'in tuzağına düşer ve Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar ama bu sefer kendine hakim olmayı başarır. Tamer, boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay meydana gelir.
Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem'in onu yata getirmesi ve büyük bir bombanın pimini çekmesi, gerçeği ortaya çıkaran büyük bir yüzleşmeye neden olur. Berrin'in aile krizini yönetmede başı çekmesiyle Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur. Peri'nin yeni planı, ailenin sorunlarını çözmeye çalışan Tamer'i hüsrana uğratınca tüm aile derinden sarsılır.
Çöp Adam Dizisi 10.Bölüm Youtube İzle
02 Şub 2023 - 20:24 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.